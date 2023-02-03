Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Mauro Icardi’yi konuşuyor! ’Ölümcül penaltı, lüks kafa...’

AS (İspanya): "İcardi Türkiye'yi fethediyor. Hiç kimse Arjantinli golcüden bu kadar yüksek bir performans beklemiyordu. Rosariolu oyuncu, performansıyla herkesi şaşırttı. Arkasında Mertens, Mata ve Rashica gibi yetenekli oyuncular var ve bu avantajı etkili bir şekilde kullanıyor."

Infobae (Arjantin): "Lüks penaltı, ölümcül kafa! İcardi sonucu tersine çevirdi. Türkiye'de liderliğini koruyan Galatasaray'ın tek figürü. Ümraniyespor maçında kahramanlaştı. Taraftarlar, İcardi'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Maç berabere bitmiş gibi görünüyordu ancak 82. dakikada bir kez daha ilgi odağı oldu ve kafayla galibiyet golünü attı. 52 bin taraftar, Arjantinli oyuncunun golü sonrası sevinç patlaması yaşadı."

Bein Sports (ABD): "İcardi, Galatasaray'ın galibiyetinde bir panenka ve bir harika kafa golü attı. Mauro İcardi, Süper Lig liderinin geriden gelerek kazanmasına yardımcı oldu."

Bein Sports (Fransa): "İcardi, Galatasaray'ı büyük bir tuzaktan kurtardı. Galatasaray'ı, son sıralarda yer alan Ümraniyespor karşısında ipten aldı ve sıralamadaki üstünlüğünü yeniden kazandı."

TYC Sports (Arjantin): "Mauro İcardi, Galatasaray'ın galibiyetinde iki gol kaydetti. Takımı lehine kazanılan penaltının başına geçti ve çelik gibi sinirleriyle beraberliği sağlamak için topu filelere gönderdi. Rosariolu futbolcu, maçın sonuna doğru kendisine doğru gelen çok iyi bir ortada topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve 3-2'lik galibiyeti ilan etti."

TAMAMEN DUYGUSAL

8 gol atıp 5 asist yapan İcardi her 59 dakikada bir skora etki ediyor. Performansı kadar özel hayatıyla da konuşulan Arjantinli, duygusal bir karaktere sahip. Eşi Wanda Nara'ya attığı mesajları ifşa ettiği eski takım arkadaşı Keita Balde ile gerginlik yaşayan Tangocu için yeşil saha terapi görevi görüyor. Sorunlu imajının aksine takımı için oldukça sorumlu davranan İcardi, performansının yüzde yüzünü vererek Galatasaray'da yeniden doğdu.

ALTIN DOKUNUŞ

Teknik direktör Okan Buruk, devreye 2-1 geride girdiği Ümraniye karşısında 2. yarıya solda Dubois ile başladı. Tecrübeli hoca, sol stoperi Abdülkerim'den de Dubois'e yakın oynamasını istedi. Buruk, 2-2'ye kilitlenen maçta futbolcuların görev yerlerine santim santim müdahale etti. 83'te Dubois'ten uzak duran Abdülkerim'e seslenen Okan Buruk, "Apo 2-3 adım daha öne gel'' diye bağırdı. Bu direktjifle öne çıkan Abdülkerim'in ortasında İcardi'den galibiyet golü geldi.