Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor! 36 maçtır...
Giriş Tarihi: 3.2.2023 09:00

Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor! 36 maçtır...

UĞUR ÇEM
Trabzonspor’un sahasında bileği bükülmüyor! 36 maçtır...

Evinde 36 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor, 185 takım arasında zirveye kuruldu. En yakın takipçisi ise 32 maçla yıldızlar topluluğu PSG oldu.

G.Saray maçı öncesinde Antalyaspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki namağlup serisini 36 maça yükseltti.

Son yenilgisini 696 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Abdullah Avcı'nın ekibinin bu süreçte sırtı hiç yere gelmezken sahadan 24 galibiyet- 12 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde elde ettiği başarılı sonuçların ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Trabzonspor, 36 maçlık devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisiyle 10 büyük ligde adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. 185 takım arasında Fırtına'ya en yakın sekansı 32 maçla PSG yaparken S.Donetsk ve B.Münih 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Prof. Halil İnalcık 1990 yılında keşfetmişti: “İstanbul’un kapısı” Aydos Kalesi bugün açılıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…
Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi
Almanya tamam sıra Türkiye’de
Milli Muharip Uçak’ta geri sayım! Kritik tarih belli oldu
Konsoloslukları neden kapatıyorlar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor! 36 maçtır...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA