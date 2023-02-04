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Giriş Tarihi: 4.2.2023 21:55

Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 2-1 mağlup etti

AA
Ligue 1’de PSG, Toulouse’u 2-1 mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Toulouse'u 2-1 yendi.

Ligue 1'in 22. haftasının açılış maçında PSG, Parc des Princes'te Toulouse'u konuk etti.

Kylian Mbappe, Neymar ve Sergio Ramos gibi yıldızların sakatlıkları nedeniyle oynamadığı mücadelede ev sahibi ekibe 2-1'lik galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Lionel Messi attı. Toulouse'un golünü, 20. dakikada Branco van den Boomen kaydetti.

Bu sonuçla 54 puana ulaşan lider PSG, maç eksiği bulunan en yakın rakibi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı. Beş hafta sonra kaybeden Toulouse ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.

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Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 2-1 mağlup etti
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