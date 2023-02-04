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Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:33 Son Güncelleme: 4.2.2023 11:34

Manisa FK, Yalçın Koşukavak'la ilk maçına çıkacak

DHA
Manisa FK, Yalçın Koşukavak’la ilk maçına çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Levent Eriş ile yollarını ayırdıkan sonra yeni teknik direktör olarak Yalçın Koşukavak'ı getrimişti. Koşukavak, ilk maçına yarın Yılport Samsunspor karşısında çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor'la 1-1 berabere kalıp tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le yollarını ayıran ve yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde lider Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Mümin Özkasap Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK'da sakatlığı süren orta saha Nizamettin'in yanı sıra kart cezalısı defans Muhammet Taha mücadelede forma giyemeyecek.

Hafta içi siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayan yeni transferler Metehan Baltacı ve Serkan Odabaşı da görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Manisa FK ile ilk resmi karşılaşmasına çıkacak Yalçın Koşukavak, güçlü bir rakiple oynayacaklarını ve taraftardan destek beklediklerini ifade etti.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Manisa Futbol Kulübü 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

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Manisa FK, Yalçın Koşukavak'la ilk maçına çıkacak
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