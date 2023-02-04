Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçı oynanıyor. İki takımda 3 puan için sahaya çıkarken, Ankaragücü 22 puanla 12, Karagümrük ise 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Ankaragücü-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR: MKE ANKARAGÜCÜ 0- 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Fıratcan, Uros, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Diack, Taylan, Beridze, Emre, Ali Sowe
FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Diagne, Borini