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Giriş Tarihi: 4.2.2023 13:04 Son Güncelleme: 4.2.2023 13:06

Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig’de Ankaragücü’nün konuğu Fatih Karagümrük CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçı oynanıyor. İki takımda 3 puan için sahaya çıkarken, Ankaragücü 22 puanla 12, Karagümrük ise 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Ankaragücü-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçı oynanıyor. İki takımda 3 puan için sahaya çıkarken, Ankaragücü 22 puanla 12, Karagümrük ise 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Ankaragücü-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR: MKE ANKARAGÜCÜ 0- 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Fıratcan, Uros, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Diack, Taylan, Beridze, Emre, Ali Sowe

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Diagne, Borini

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Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)
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