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Giriş Tarihi: 5.2.2023 11:55

Altınordu'dan Eren Derdiyok atağı

DHA
Altınordu’dan Eren Derdiyok atağı

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altınordu'nun dış transferde son olarak Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden ayrılan santrfor Eren Derdiyok'la temasa geçtiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde Erdem, Emirhan, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün ve Selim'le anlaşarak 5 takviye yapan İzmir ekibinin tecrübeli golcüyü ilk görüşmede ikna edemediği ifade edildi.

Yüksek maliyeti nedeniyle Eren'le yapılan görüşmelere ara verildiği belirtilirken, Altınordu'nun transfer defterini tam olarak kapatmadığı bildirildi. Pek çok kulübün peşinde olduğu 34 yaşındaki gurbetçi golcünün 8 Şubat'ta sona erecek transfer döneminde İzmir ekibine imza atma olasılığı devam ediyor. Eren Derdiyok, daha önce İzmir'de Göztepe formasını terletmişti.

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Altınordu'dan Eren Derdiyok atağı
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