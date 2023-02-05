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Giriş Tarihi: 5.2.2023 13:43

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

İHA
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak 3 müsabakanın VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın evinde oynayacağı Trabzonspor maçında Alper Ulusoy VAR olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy bulunacak.

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İstanbulspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Emre Malok ve Mehmet Kısal eşlik edecek.

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Antalyaspor ile Gaziantep FK müsabakasının hakemi Murat Erdoğan olacak. Esat Sancaktar ve Süleyman Özay, Erdoğan'ın yardımcılıklarını yapacakken, dördüncü hakemliği ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Mete Kalkavan ile Bahtiyar Birinci olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy
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