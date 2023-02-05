Kevin N’Koudou’nun Sivasspor maçında arması neden yoktu?

Süper Lig'de Sivasspor evinde Beşiktaş'ı Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise geçen hafta aldığı beraberlikten sonra bu hafta da puan kaybı yaşamış oldu.
N'KOUDOU'NUN FORMADA ARMASI YOKTU
Maçın ilk yarısında enteresan görüntü ortaya çıktı. Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun formasında arma olmaması dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadığı görüldü.
SEBEBİ BELLİ OLDU
N'Koudou'nun formasındaki armanın, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü öğrenildi.