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Giriş Tarihi: 5.2.2023 13:58 Son Güncelleme: 5.2.2023 14:06

Kevin N'Koudou'nun Sivasspor maçında arması neden yoktu?

Kevin N’Koudou’nun Sivasspor maçında arması neden yoktu?

Süper Lig'de dün oynanan maçta Sivasspor rakibi Beşiktaş'ı yeni transferi Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçta Kevin N'Koudou'nun formasında Beşiktaş armasının olmaması sosyal medyada gündem olduktan sonra sebebi belli oldu.

Süper Lig'de Sivasspor evinde Beşiktaş'ı Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise geçen hafta aldığı beraberlikten sonra bu hafta da puan kaybı yaşamış oldu.

N'KOUDOU'NUN FORMADA ARMASI YOKTU

Maçın ilk yarısında enteresan görüntü ortaya çıktı. Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun formasında arma olmaması dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadığı görüldü.

SEBEBİ BELLİ OLDU

N'Koudou'nun formasındaki armanın, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü öğrenildi.

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Kevin N'Koudou'nun Sivasspor maçında arması neden yoktu?
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