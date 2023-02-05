Kevin N’Koudou’nun Sivasspor maçında arması neden yoktu?

Süper Lig'de Sivasspor evinde Beşiktaş'ı Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise geçen hafta aldığı beraberlikten sonra bu hafta da puan kaybı yaşamış oldu.