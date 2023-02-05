Linç edildim

Fenerbahçe'de 2020-21 sezonundaSABAH TV'ye verdiği röportajda itirafta bulundu. 9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynanan maçta Mesut Özil oyuna girerken taktik veren fotoğrafıyla gündem olan Yozgatlı, büyük linç yediğini söyledi. Yozgatlı yaşadıklarını şöyle anlattı:Çocuklarımı bile sevemedim. Tesise giderken bile mutsuz gidiyordum. Sahaya çıkacağım futbolcuların, gözünde nasıl bir bakış açısı olacak bunu düşündüm. 3 gün boyunca gerçekten cehennemi yaşadım.Ne diyeceğim bu çocuğa? Oğlum Mesut şunu yapacaksın, 5'e 2 at, işte şunu yap. Bak sen topu aldığında şuradaki boş olacak mı diyeceğim? Zaten benim yetkimde değil.Bu sözleriyle yıldız futbolcuyla çalışmanın zorluğunu da gözler önüne seren Yozgatlı, Mesut Özil gibi kariyerli bir oyuncu alındığında takımın da ona göre kurulması gerektiğinin altını çizdi: "Mesut Özil'in Erol Bulut'la asla bir ego savaşı olmadı. Biz gelmesine çok sevindik. Kariyeri zaten tartışılmaz, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmış bir oyuncu. Çok büyük bir değer.Ben bütün oyunumu Mesut'a uygun kuracağım diyorsan, 20 oyuncu gönderip Mesut'a göre 20 oyuncu alacaksın.Aykut hocanın kafasında oyuncuların koşan, hem defans hem de hücum yapacağı bir oyun anlayışı vardı. Alex de buna uymadı ve yollar ayrıldı."Mehmet Yozgatlı, bu sezon Fenerbahçe'de 20 golle krallığa koşan Enner Valencia ile Osayi- Samuel'i kendilerinin aldırdığını belirtip, "Valencia'nın kariyerini konuşmaya gerek yok. Kendisine Ekvador Milli Takımı'nda Messi-Ronaldo gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'yi sırtlıyor. Osayi de faydalı bir isim. İki ismi de biz aldırdık. Alanyaspor'dan da Bakasetas ve Siopis'i, F.Bahçe'ye istedik ama başarılı olamadık" dedi.