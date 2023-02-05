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Giriş Tarihi: 5.2.2023 16:55

Serie A'da lider Napoli, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

AA
Serie A’da lider Napoli, Spezia’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

Serie A'nın 21. haftasında lig lideri Napoli, deplasmanda Spezia'yı 3-0 yendi. Victor Osimhen 2 golle yıldızlaştı.

Spezia'da oynanan maçta, şampiyonluk için en güçlü aday konumundaki Napoli, ligde kümede kalma hattı sınırında bulunan Spezia ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında, konuk takım, Gürcü oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın 47. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

68. dakikada Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkartırken, 73. dakikada Osimhen maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-0.

Napoli, Spezia'yı deplasmanda 3-0 yenerek, puanını 56'ya yükseltti. Napoli, ligde henüz bu haftaki maçını oynamamış en yakın takipçisi Inter'in 16 puan önünde yer aldı. Napoli, ayrıca Serie A'da galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

Diğer yandan, Inter de bu akşam Milano derbisinde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Milan ile karşılaşacak.

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Serie A'da lider Napoli, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi
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