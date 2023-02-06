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Giriş Tarihi: 6.2.2023 18:18

Antalya Bisiklet Turu, deprem nedeniyle iptal edildi

AA
Antalya Bisiklet Turu, deprem nedeniyle iptal edildi

Antalya'da 9-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya powered by AKRA), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi.

Antalya Bisiklet Turu'nun sosyal medya hesabından "çok üzgünüz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizde 6 Şubat saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Pek çok kentte hissedilen depremin artçı sarsıntıları maalesef devam etmektedir. Depremden sonra ülkede acil durum ilan edilmiş olup, 4. seviye olarak belirlenmiştir. 9-12 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanmış olan uluslararası bisiklet yarışı Tour Of Antalya powered by AKRA organizasyonu iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." görüşlerine yer verildi.

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Antalya Bisiklet Turu, deprem nedeniyle iptal edildi
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