Dursun Özbek'ten yardım açıklaması! "Gelen yardımın haddi hesabı yok"

Burada Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Valla göz yaşartıcı bir sahne var. Kaç kişi var saymak mümkün değil. Türk milletinin böyle durumda bir araya gelmesinin örnek olmasının bir tanesi Ali Sami Yen'de veriliyor. Gelenlerin haddi hesabı yok. Çalışmaya gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Ben de Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettim. Erdem Bey orada. Oradaki durumu organize etmeye çalışıyor. Buradan da biz tırlarla bu malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Allah oradakilere sabır versin. İklim koşulları da çok fena. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine de büyük sabır diliyorum. Çok acı duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Allah bir daha milletimizin başına böyle bir felaketi vermesin" dedi.