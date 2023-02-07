Fenerbahçe’nin Onur Bulut ısrarı devam ediyor! Kayserispor...

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Onur Bulut'ta dün yeni gelişmeler yaşandı. 28 yaşındaki sağ bek, Kayserispor ile sezon sonunda bitecek olan kontratını 3 yıl daha uzattı.

Sarıkırmızılı kulüp, yeni sözleşmesini TFF'ye bildirdiği tecrübeli savunmacıya ardından da F.Bahçe ile transfer görüşmesi için izin verdi.

Onur'un sarı-lacivertli ekibe gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu arada iki kulüp arasındaki anlaşmanın da sağlanmak üzere olduğu kaydedilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Kayserispor'un Mame Thiam'dan kalan 1.75 milyon Euro borcunun da silineceği ifade edildi.



TAKIM 1 GÜN İZİN YAPTI

Yaşanan büyük deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonları durdurulunca Konyaspor ile oynayacağı maç ertelenen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Jesus, oyuncularından 1 gün dinlenmesini istedi. Sarı-lacivertli ekip bugün çalışmalarına başlayacak.