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Giriş Tarihi: 9.2.2023 01:26

Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi

AA
Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi

Almanya Kupası'nın 3. turunda rakiplerini yenen Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi.

Borussia Dortmund Almanya Kupası 3. turunda Vonavia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar 45+1. dakikada Emre Can'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıyı hızlı başlayan ve birçok gol pozisyonu yakalayan Bochum, Dortmundlu futbolcu Jamie Bynoe-Gittens'in ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Bochum karşılaşmanın 64. dakikasında Kevin Stöger'in penaltı atışını gole çevrilmesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Borussia Dortmund 70. dakikada Marco ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Borussia Dortmund Almanya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya Kupası 3. turunun diğer karşılaşmasında Nürnberg sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Nürnberg takımı, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere tamamlanman maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf'u 5-3 yenerek çeyrek finale çıktı.

İki karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı daha önce Bayern Münih, Leipzig, Stuttgart, Union Berlin, Eintracht Frankfurt ve Freiburg garantilemişti.

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Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi
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