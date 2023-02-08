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Giriş Tarihi: 8.2.2023 13:08

Eljif Elmas'tan depremzedeler için destek mesajı

İHA
Eljif Elmas’tan depremzedeler için destek mesajı

Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan deprem sonrasında sosyal medya hesabından destek mesajı yayımlandı.

Elmas, paylaştığı destek mesajında, "Canım ülkem, çok geçmiş olsun. Herkes elinden ne geliyorsa yapsın. Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Türkiye benim de ülkem ve bende üzerime düşeni yapacağım. El ele, bugünlerin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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Eljif Elmas'tan depremzedeler için destek mesajı
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