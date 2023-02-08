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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:55

Katar'dan anlamlı destek: Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

DHA
Katar’dan anlamlı destek: Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Katar Yıldızlar Ligi, yaptığı açıklamayla yarın Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Katar Yıldızlar Ligi, yaptığı açıklamayla yarın Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen depremler sonrasında spor dünyasından Türkiye ve Suriye'de destekler gelmeye devam ediyor.

Katar Yıldızlar Ligi, bugün yaptığı açıklamayla yarın oynanacak olan Katar Kupası yarı final karşılaşmalarının bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini belirtti.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek amacıyla böyle bir girişimin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, taraftarların bilet alarak bu girişime katkıda bulunması istenildi.

Katar Kupası Yarı Finali'nde yarın saat 16.40'da Al Sadd - Al Arabi, 19.45'te ise Al Duhail - Al Wakrah karşılaşmaları oynanacak.

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Katar'dan anlamlı destek: Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak
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