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Giriş Tarihi: 8.2.2023 15:05

Sivassporlu Max Gradel’den depremzedelere yardım

İHA
Sivassporlu Max Gradel’den depremzedelere yardım

Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, DG Sivasspor’da forma giyen Max Gradel’den depremzedeler için destek geldi.

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 bölgede etkili olan deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, DG Sivasspor'da forma giyen Max Gradel'den depremzedeler için destek geldi.

Depremzedeler içim hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ve futbolcular depremzedeler için harekete geçti. Bir destek de Sivassporlu futbolcu Max Gradel'den geldi. Gradel depremzedeler için 20 bin Euro bağış yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı"

"Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Vefat eden kişilere saygımı gönderiyorum. Ailelerine merhamet diliyorum. Yaralılar için destek istiyorum. Desteğiniz ve aramalarınız için teşekkür ederim."

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Sivassporlu Max Gradel’den depremzedelere yardım
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