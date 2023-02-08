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Giriş Tarihi: 8.2.2023 21:16

TGF'den enkaz altındaki güreşçiler hakkında açıklama!

İHA
TGF’den enkaz altındaki güreşçiler hakkında açıklama!

Türkiye Güreş Federasyonu, depremde enkaz altında kalan güreşçiler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu, depremde enkaz altında kalan güreşçiler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu, sporcular hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in maalesef vefat ettiklerini bildiririz.
Hala enkaz altında oldukları tespit edilebilen evlatlarımız; Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır.
Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren, hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

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TGF'den enkaz altındaki güreşçiler hakkında açıklama!
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