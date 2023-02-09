Beşiktaş’a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro’ya...

30 yaşındaki sol stoper için İtalyan ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, Onur Bulut için ise Kayserispor'a serbest kalma maddesini içeren 1 milyon Euro'yu gönderdi. Ancak sarı-kırmızılı kulübün parayı iade edeceği ve Beşiktaş'a dava açacağı kaydedildi.

KAYSERİ DAVA AÇACAK

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık kontrat imzalamış ve 1 milyon Euro serbest kalma maddesinin transferin son 48 saatinde geçerli olduğunu ifade etmişti. Kayserispor cephesi söz konusu maddenin tek taraflı feshe imkan tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açacaklarını söyledi. Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak transferin gerçekleştiğini belirtti.