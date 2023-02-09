Beşiktaş’a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro’ya...

Kayserispor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşacağı belirtilen Onur Bulut, Beşiktaş ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü transferi sosyal medya hesabından açıklarken, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç duruma tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların, Kayserispor'daki sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kullanarak kadrosuna kattığı Onur Bulut için iki kulüp karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın gönderdiği parayı iade edip dava açmaya hazırlanıyor.
30 yaşındaki sol stoper için İtalyan ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, Onur Bulut için ise Kayserispor'a serbest kalma maddesini içeren 1 milyon Euro'yu gönderdi. Ancak sarı-kırmızılı kulübün parayı iade edeceği ve Beşiktaş'a dava açacağı kaydedildi.
KAYSERİ DAVA AÇACAK
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık kontrat imzalamış ve 1 milyon Euro serbest kalma maddesinin transferin son 48 saatinde geçerli olduğunu ifade etmişti. Kayserispor cephesi söz konusu maddenin tek taraflı feshe imkan tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açacaklarını söyledi. Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak transferin gerçekleştiğini belirtti.
ATİBA LİSTENİN BAŞINDA
Kartal'ın emektar ismi Atiba Hutchinson için serüven sona doğru yaklaşıyor. Ara transfer döneminde Wout Weghorst ve Francisco Montero'yla ayrılık yaşayan siyah-beyazlılar Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmıştı. Son olarak Omar Colley'nin de Beşiktaş'a katılacak olmasıyla yabancı oyuncu sayısı 15'e çıkıyor.
Bu durumda mevcut yabancılardan birinin ya takımdan ayrılması ya da lisansının askıya alınması gerekiyor. Siyah-beyazlılarda lisansının dondurulması konusunda ismi gündemin ilk sırasında olan oyuncu Atiba Hutchinson. Beşiktaş'ın 10 sezondur formasını terleten emektarı ve aynı zamanda kaptanı olan 40 yaşındaki futbolcunun artık eski fiziksel gücünde olmadığı kanaatine varıldı. Farklı bir oyuncunun ayrılmaması halinde, takıma yeteri katkıyı sağlayamayan Atiba'ya teknik ekibe katılması teklif edilecek.
BU KEZ BASKETBOLCULAR YARDIMA KOŞTU
Beşiktaş Emlakjet'in başantrenörü Igor Miličić, yardımcı antrenörler Veljko Perovic ve Serhat Çetin ile oyuncular; Egemen Güven, Burak Can Yıldızlı, Okben Ulubay ve Ömer Can İlyasoğlu, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne çeşitli ihtiyaç malzemeleri teslim ettiler. Ardından Milicic başta olmak üzere sporcular da taraftarlara destek vererek yardımların taşınmasına el attı.