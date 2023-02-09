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Giriş Tarihi: 9.2.2023 09:27

Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'un ikinci kaybı olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan hayatını kaybetti
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