Statlar yardım toplama merkezleri oldu

ÜLKENİN Güney Doğu'sundan gelen kara habere kadar büyük rekabetlereev sahipliği yapan stadyumlar,bugün yaraları sarmak için omuzomuza verilen toplama merkezlerinedönüştü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray statları depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemelerinin toplanıp, tasnif edildiği yerler olarak hizmet veriyor.
ANTALYASPOR, Corendon ParkAntalya Stadı'nın yanı sıraAtilla Vehbi Konuk ve HasanSubaşı Tesisleri ile Antalya SporSalonu'nu depremzedeler için barınmaimkânları ile donattı. AntalyasporAsbaşkanı Emrah Çelik'in firmasınaait araçlar da depremzedeleritaşımak için Gaziantep,Kahramanmaraş ve Hatay'agitti. Dün itibariyle konaklamalarbaşladı.
KONYASPOR, stadındaki localarımisafirhaneye dönüştürdü. Sadece statlar değil, kulüplerin tesisleri de afetzedeleri ağırlamak için kapılarını açtı. Trabzonspor da Özkan SümerFutbol Akademisi ve Kadir ÖzcanTesisleri'nde deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocukları ağırlıyor.