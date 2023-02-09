Statlar yardım toplama merkezleri oldu

ÜLKENİN Güney Doğu'sundan gelen kara habere kadarBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray statları depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemelerinin toplanıp, tasnif edildiği yerler olarak hizmet veriyor.ANTALYASPOR,depremzedeler için barınmaimkânları ile donattı. AntalyasporAsbaşkanı Emrah Çelik'in firmasınaait araçlar da depremzedeleritaşımak için Gaziantep,Kahramanmaraş ve Hatay'agitti. Dün itibariyle konaklamalarbaşladı.KONYASPOR,Sadece statlar değil, kulüplerin tesisleri de afetzedeleri ağırlamak için kapılarını açtı.deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocukları ağırlıyor.