Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Statlar yardım toplama merkezleri oldu
Giriş Tarihi: 9.2.2023

Statlar yardım toplama merkezleri oldu

Statlar yardım toplama merkezleri oldu
ÜLKENİN Güney Doğu'sundan gelen kara habere kadar büyük rekabetlere ev sahipliği yapan stadyumlar, bugün yaraları sarmak için omuz omuza verilen toplama merkezlerine dönüştü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray statları depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemelerinin toplanıp, tasnif edildiği yerler olarak hizmet veriyor.



ANTALYASPOR, Corendon Park Antalya Stadı'nın yanı sıra Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Antalya Spor Salonu'nu depremzedeler için barınma imkânları ile donattı. Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik'in firmasına ait araçlar da depremzedeleri taşımak için Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Dün itibariyle konaklamalar başladı.



KONYASPOR, stadındaki locaları misafirhaneye dönüştürdü. Sadece statlar değil, kulüplerin tesisleri de afetzedeleri ağırlamak için kapılarını açtı. Trabzonspor da Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nde deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocukları ağırlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Hatay Havalimanı açıklaması: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
Kayseri’de deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
52 saat sonra acı haber geldi.. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Statlar yardım toplama merkezleri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA