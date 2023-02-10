Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyası büyüyor
Giriş Tarihi: 11.2.2023 00:28

Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyası büyüyor

AA
Merih Demiral’ın depremzedeler için yardım kampanyası büyüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik kampanyasına destek büyüyor.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi, Neymar Kylian Mbappe ile Real Madridli Eden Hazard'ın imzalı formalarını göndererek kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.

Açık artırmayla satışa çıkarılacak formaların geliri, depremzedelere gönderilecek.

Merih Demiral, kampanyaya destek veren Hakan Çalhanoğlu'na da teşekkür etti.

Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığı bilgisini paylaşmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı artıyor! Afet bölgesinden mucize kurtuluşlar
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı sözler! "Önce AK Partililer kurtarılıyor"
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
ARKADAŞINA GÖNDER
Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyası büyüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA