Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi

Türkiye, tarihinin en büyük depremi ile sarsılırken zarar gören vatandaşlara destek de artıyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere tüm kulüpler yardım kampanyaları düzenlerken tesislerde de zarar gören vatandaşları ağırlamaya başladılar., Nef Stadı'nda kurduğu sistem ile giyecek, gıda ve hijyen maddelerini içeren kolileri tırlara yüklerken, başkanyardım tırlarını sporcularının da desteği ile hazırlayıp yola çıkarırken deprem bölgesine ulaşanların ardından yenileri için hazırlıklarını sürdürdü.taraftarı, büyük bir kenetlenmeye imza atarken statta yardım kampanyaları sürüyor.gönderdi. 4. yardım tırıhazırlıklarına da başlandı., depremden etkilenen20 aileyi stadyumdaki localarayerleştirip yeni gelecekleriçin hazırlıklarını sürdürdü.Dün yönetim ve kaptan VeyselSarı da ziyarette bulundu.Başakşehir Kulübüde depremde zarar görenleriçin yardım tırı gönderdi.SIK sık stada gelerek yardım çalışmalarının koordinasyonunu takip eden başkan Dursun Özbek herkesle gurur duyduğunu söyledi. Birlikteliğin önemine vurgu yapan Özbek, "Zaman geliyor birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa. Her kurum, vatandaş, kulüp, STK, bu acıyı hafifletmek için maksimumunu veriyor.dedi.TURGUT DOĞANG.Saray'ın yeni transferi Zaniolo, dün Nef Stadı'na gelerek çalışmalara destek oldu. Ürünleri kolilere yerleştiren yıldız oyuncu ardından da taşınmasına destek olup gönüllülere moral verdi.Trabzonspor yardımlarını sürdürürken takım otobüsü Malatya'ya giderek oradan depremzedelerden isteyenleri başka şehirlere götürüyor.Milli oyuncu Merih Demiral, ünlü yıldızların imzalı formalarını satışa çıkarıp depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.imzalı formaları için yapılan açık artırmada toplamdagelir elde edilirken tümü depremde zarar görenler için bağışlandı. Türkiye için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu aktaran Merih,Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20 milyon TL ile başlatılan kampanyaya dost Azerbaycan da katıldı.depremden etkilenen vatandaşlar için 500 bin TL nakdi yardımda bulunulduğu duyuruldu