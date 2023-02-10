Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi

İstanbul’un 3 büyüğü yardım için renklerini bir kenara bıraktı, Türkiye için birleşti. Trabzonspor 4. tır için kolları sıvadı, tüm kulüpler tesislerini depremzedelere açtı
Türkiye, tarihinin en büyük depremi ile sarsılırken zarar gören vatandaşlara destek de artıyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere tüm kulüpler yardım kampanyaları düzenlerken tesislerde de zarar gören vatandaşları ağırlamaya başladılar. G.SARAY, Nef Stadı'nda kurduğu sistem ile giyecek, gıda ve hijyen maddelerini içeren kolileri tırlara yüklerken, başkan Dursun Özbek de dün torunuHasan ile birlikte çalışmalarıizleyip destek oldu. F.BAHÇE, yardım tırlarını sporcularının da desteği ile hazırlayıp yola çıkarırken deprem bölgesine ulaşanların ardından yenileri için hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ taraftarı, büyük bir kenetlenmeye imza atarken statta yardım kampanyaları sürüyor. TRABZONSPOR, TS Club'daki kışlık ürünlerin tamamınıgönderdi. 4. yardım tırıhazırlıklarına da başlandı. KONYA, depremden etkilenen20 aileyi stadyumdaki localarayerleştirip yeni gelecekleriçin hazırlıklarını sürdürdü.Antalyaspor, tesislerinde konukettiği depremzedeleri ağırladı.Dün yönetim ve kaptan VeyselSarı da ziyarette bulundu. MEDİPOL Başakşehir Kulübüde depremde zarar görenleriçin yardım tırı gönderdi.
ÖZBEK: CAMIAMLA GURUR DUYUYORUM
SIK sık stada gelerek yardım çalışmalarının koordinasyonunu takip eden başkan Dursun Özbek herkesle gurur duyduğunu söyledi. Birlikteliğin önemine vurgu yapan Özbek, "Zaman geliyor birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa. Her kurum, vatandaş, kulüp, STK, bu acıyı hafifletmek için maksimumunu veriyor. Gönüllülük esası var. Türkinsanında bu var. Milletimleve camiamla gurur duyuyorum" dedi.
TURGUT DOĞAN
GELİR GELMEZ YARDIMA KOŞTU
G.Saray'ın yeni transferi Zaniolo, dün Nef Stadı'na gelerek çalışmalara destek oldu. Ürünleri kolilere yerleştiren yıldız oyuncu ardından da taşınmasına destek olup gönüllülere moral verdi.
FIRTINA GAZA BASTI!
Trabzonspor yardımlarını sürdürürken takım otobüsü Malatya'ya giderek oradan depremzedelerden isteyenleri başka şehirlere götürüyor.
5 MİLYON TL'LİK FORMA GELİRİ
Milli oyuncu Merih Demiral, ünlü yıldızların imzalı formalarını satışa çıkarıp depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo,Bonucci ve Dybala'nın imzalı formaları için yapılan açık artırmada toplamda 5 milyonTL gelir elde edilirken tümü depremde zarar görenler için bağışlandı. Türkiye için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu aktaran Merih, Morata veGriezmann'ın ardından İlkayaracılığıyla iletişime geçtikleriHaaland, De Bruyne veHarry Kane'nin de formarınısatışa çıkarıp desteğe devamedeceklerini söyledi
AZERBAYCAN'DAN 500 BİN TL
Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20 milyon TL ile başlatılan kampanyaya dost Azerbaycan da katıldı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun sosyalmedya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlar için 500 bin TL nakdi yardımda bulunulduğu duyuruldu