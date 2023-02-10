Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi
Giriş Tarihi: 10.2.2023

Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi

ÇAĞDAŞ HALICI
Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi

İstanbul’un 3 büyüğü yardım için renklerini bir kenara bıraktı, Türkiye için birleşti. Trabzonspor 4. tır için kolları sıvadı, tüm kulüpler tesislerini depremzedelere açtı

Türkiye, tarihinin en büyük depremi ile sarsılırken zarar gören vatandaşlara destek de artıyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere tüm kulüpler yardım kampanyaları düzenlerken tesislerde de zarar gören vatandaşları ağırlamaya başladılar.
G.SARAY, Nef Stadı'nda kurduğu sistem ile giyecek, gıda ve hijyen maddelerini içeren kolileri tırlara yüklerken, başkan Dursun Özbek de dün torunu Hasan ile birlikte çalışmaları izleyip destek oldu.
F.BAHÇE, yardım tırlarını sporcularının da desteği ile hazırlayıp yola çıkarırken deprem bölgesine ulaşanların ardından yenileri için hazırlıklarını sürdürdü.



BEŞİKTAŞ taraftarı, büyük bir kenetlenmeye imza atarken statta yardım kampanyaları sürüyor.
TRABZONSPOR, TS Club'daki kışlık ürünlerin tamamını gönderdi. 4. yardım tırı hazırlıklarına da başlandı.
KONYA, depremden etkilenen 20 aileyi stadyumdaki localara yerleştirip yeni gelecekler için hazırlıklarını sürdürdü. Antalyaspor, tesislerinde konuk ettiği depremzedeleri ağırladı. Dün yönetim ve kaptan Veysel Sarı da ziyarette bulundu.
MEDİPOL Başakşehir Kulübü de depremde zarar görenler için yardım tırı gönderdi.




ÖZBEK: CAMIAMLA GURUR DUYUYORUM
SIK sık stada gelerek yardım çalışmalarının koordinasyonunu takip eden başkan Dursun Özbek herkesle gurur duyduğunu söyledi. Birlikteliğin önemine vurgu yapan Özbek, "Zaman geliyor birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa. Her kurum, vatandaş, kulüp, STK, bu acıyı hafifletmek için maksimumunu veriyor. Gönüllülük esası var. Türk insanında bu var. Milletimle ve camiamla gurur duyuyorum" dedi.
TURGUT DOĞAN



GELİR GELMEZ YARDIMA KOŞTU
G.Saray'ın yeni transferi Zaniolo, dün Nef Stadı'na gelerek çalışmalara destek oldu. Ürünleri kolilere yerleştiren yıldız oyuncu ardından da taşınmasına destek olup gönüllülere moral verdi.

FIRTINA GAZA BASTI!
Trabzonspor yardımlarını sürdürürken takım otobüsü Malatya'ya giderek oradan depremzedelerden isteyenleri başka şehirlere götürüyor.

5 MİLYON TL'LİK FORMA GELİRİ
Milli oyuncu Merih Demiral, ünlü yıldızların imzalı formalarını satışa çıkarıp depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın imzalı formaları için yapılan açık artırmada toplamda 5 milyon TL gelir elde edilirken tümü depremde zarar görenler için bağışlandı. Türkiye için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu aktaran Merih, Morata ve Griezmann'ın ardından İlkay aracılığıyla iletişime geçtikleri Haaland, De Bruyne ve Harry Kane'nin de formarını satışa çıkarıp desteğe devam edeceklerini söyledi

AZERBAYCAN'DAN 500 BİN TL
Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20 milyon TL ile başlatılan kampanyaya dost Azerbaycan da katıldı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlar için 500 bin TL nakdi yardımda bulunulduğu duyuruldu

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm kulüpler depremzedelere destek için kenetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA