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Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:32 Son Güncelleme: 11.2.2023 16:38

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da Burhanettin Sever de hayatını kaybetti! Aynı takımdan 4 isim...

Kahramanmaraş İstiklal Spor’da Burhanettin Sever de hayatını kaybetti! Aynı takımdan 4 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Saruhan Bolat, Taner Kahriman ve Hakan Doğan'ın ardından Burhanettin Sever'in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Sporlu Burhanettin Sever'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Saruhan Bolat, Taner Kahriman ve Hakan Doğan da depremde vefat etmişti.

TFF'NİN O AÇIKLAMASI...

"Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz."

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Kahramanmaraş İstiklal Spor'da Burhanettin Sever de hayatını kaybetti! Aynı takımdan 4 isim...
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