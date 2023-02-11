Kahramanmaraş İstiklal Spor’da Burhanettin Sever de hayatını kaybetti! Aynı takımdan 4 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Sporlu Burhanettin Sever'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Saruhan Bolat, Taner Kahriman ve Hakan Doğan da depremde vefat etmişti.

TFF'NİN O AÇIKLAMASI...

"Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz."