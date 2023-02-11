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Giriş Tarihi: 11.2.2023 07:00

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Osayi’den 30 milyon Euro!

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Osayi’den 30 milyon Euro!

Son dakika Fenerbahçe haberi: 23 yaşındaki Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Napoli, 16 milyon Euro’yu gözden çıkardı. İngilizler’in 25 yaşındaki Nijeryalı Osayi'ye biçtiği değer ise 13-14 milyon Euro seviyesinde...

Fenerbahçe, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e ara transfer döneminde gelen teklifleri şampiyonluk mücadelesinden dolayı reddetti. Birçok kulübün takibinde olan Ferdi için Napoli oldukça ısrarcı. Serie A ekibinin önümüzdeki aylarda 16 milyon Euro'luk bonservis önerisiyle F.Bahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Osayi ise İngilizler'in takibinde. Nijeryalı için Premier Lig'den gelmesi beklenen teklif 13-14 milyon Euro seviyesinde. İki oyuncunun da kariyerlerine Avrupa'da devam etmek istemeleri nedeniyle yönetimin, teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.

OOSTERWOLDE UYUM SAĞLADI

Süper Lig'in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü.

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