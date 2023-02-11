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Giriş Tarihi: 11.2.2023 22:29 Son Güncelleme: 11.2.2023 22:49

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin ligden çekilme taleplerini onayladı

DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin ligden çekilme taleplerini onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1’inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2’nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir"

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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin ligden çekilme taleplerini onayladı
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