Bacary Sagna depremzedelere bağış ve yardım için öncülük ediyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketin ardından spor dünyasından yardımlar gelmeye devam ediyor. Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bacary Sagna bu duruma duyarsız kalmadı. Sagna, yardım kolilerinin hazırlanması, kolilerin uçaklara verilmesi ve bağış toplanması gibi konularda öncülük ediyor.

Sagna yaptığı paylaşımda da "Sizi, 11 Şubat Cumartesi günü saat 09:00 ile 14:00 arasında Expo City Dubai'deki Dubai Sergi Merkezi'nde (DEC) topluluk gönüllü etkinliğine katılmaya ve girişimimizi Sosyal Medya kanallarınızda paylaşmaya davet ediyoruz. Sizden yanıt almayı ve Türkiye ile Suriye'yi desteklemeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.