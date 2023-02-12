Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bacary Sagna depremzedelere bağış ve yardım için öncülük ediyor!
Giriş Tarihi: 12.2.2023 11:19 Son Güncelleme: 12.2.2023 11:29

Bacary Sagna depremzedelere bağış ve yardım için öncülük ediyor!

Bacary Sagna depremzedelere bağış ve yardım için öncülük ediyor!

Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bacary Sagna, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler için yardım kolilerinin hazırlanması, kolilerin uçaklara verilmesi ve bağış toplanması gibi konularda öncülük ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketin ardından spor dünyasından yardımlar gelmeye devam ediyor. Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bacary Sagna bu duruma duyarsız kalmadı. Sagna, yardım kolilerinin hazırlanması, kolilerin uçaklara verilmesi ve bağış toplanması gibi konularda öncülük ediyor.

Sagna yaptığı paylaşımda da "Sizi, 11 Şubat Cumartesi günü saat 09:00 ile 14:00 arasında Expo City Dubai'deki Dubai Sergi Merkezi'nde (DEC) topluluk gönüllü etkinliğine katılmaya ve girişimimizi Sosyal Medya kanallarınızda paylaşmaya davet ediyoruz. Sizden yanıt almayı ve Türkiye ile Suriye'yi desteklemeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
Suriyeli yalanı ortaya çıkan Özdağ'ın pişkinliği pes dedirtti: O benden özür dilesin
Son dakika: Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? Şiddetini gözler önüne seren tablo
Son dakika | BM'den deprem yorumu: Son yüzyıl içindeki en kötü olay
Hasan Alpargün Apartmanı 83 kişiye mezar olmuştu! Firmanın sahibi Lefkoşa'da yakalandı
Dizboyu rezillik
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
"Asrın felaketi", Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bacary Sagna depremzedelere bağış ve yardım için öncülük ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA