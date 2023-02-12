Bizim çocuklar

Türkiye, 100 yılda bir olacak ve 10 ilde ağır hasara neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmak için kenetlenirken, en büyük desteği bir dönem bu topraklarda top koşturan eski yıldızlarından ve halen bu ülkede görev yapan statüleri yabancı ama acı karşısında kalpleri bizim gibi atan teknik adam ve futbolculardan gördü. Şu an Süper Lig'de forma giyenler, kulüplerinin organizasyonlarına tam destek verirken, çalışmalara çocukları ve eşleri de katıldı.

POLDİ&PANCUDAN DESTEK

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor forması giyen şu an Gornik Zabrze'de oynayan Lukas Podolski, Almanya'da sahibi olduğu 22 döner dükkanının bir günlük cirosunun tamamını Kahramanmaraş depreminden etkilenenlere bağışladı. Beşikaş ve Bursaspor formalarını terleten Daniel Pancu, Beşiktaş'ın 2005 yılında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçta, kaleci Cordoba kırmızı kart görünce kaleye geçmiş ve tarih yazmıştı. Rumen futbolcu o eldivenleri açık artırmaya çıkardı ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın bağışıyla depremzedelere 500 bin TL katkı verdi.

ESKİ YILDIZLARDAN VEFA

Türkiye serüvenine Fenebahçe'de başlayan, şu an Beşiktaş forması giyen Josef de Souza; ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Erzurum ve Gençlerbirliği formalarını giyen, şu anda kariyerine teknik direktör olarak devam eden Nobre ile birlikte eski yıldızları canlı yayında bir araya getirip büyük bir vefa örneği ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekibin efsane kaptanı Alex de Souza, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan teknik adam Zico yayına katkı verdi.

ATİBA'DAN KIZIL HAÇ'A ÇAĞRI

Yayına katılan Galatasaray'ın eski Brezilyalı golcüsü Melo, kaleci Taffarel, Beşiktaş'ta forma giyen eski defans oyuncusu Adriano, siyah-beyazın yanı sıra Alanya forması da giyen Vagner Love ile Slovak sağ kanat Holosko, Josef ve Nobre'nin canlı yayınına destek veren diğer isimler arasındaydı. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi, Kanada Milli Takımı'nda da görev yapan Atiba, Hatayspor'lu vatandaşı Sam Adekugbe ile birlikte depremzedelere destek olmak için Kanada Kızıl Haç ile ortak iş birliği yaptıklarını duyurdu.

TEŞEKKÜRLER, DANKE, THAKS!

Galatasaray, tarihinin en yüksek bedelli transferini ülkedeki milli yas nedeniyle karşılama töreni bile yapmadan İstanbul'a getirdi. Roma'dan alınan Zaniolo, Türkiye'ye ayak basar basmaz deprem bölgesine 400 bin TL'lik bağış yaparken, soluğu kulübün stattaki yardım tırı organizasyonunda aldı. Galatasaray kalecisi Muslera koltuk değnekleri ile çalışmalarda yer aldı. Fenerbahçeli King, afetzede bebekler için alışveriş yaptı. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, depremzede çocuklar yararına UNICEF Kore'ye 1.5 milyon TL bağışladı. Verdikleri destekle 'Bizden biri' olduklarını ortaya koyan tüm isimlere diyeceğimiz tek şey var: Teşekkürler, Thanks, Grazie, Obrigado, Danke, Multumiri, Efcharisto.

KUTLAMA YOK BAĞIŞ VAR

Bugün 34 yaşına giren Jossef de Souza depremzedelere yardım için her kulvarda savaşıyor. Brezilyalı futbolcuları organize edip bağış toplamak için canlı yayınlar yaptı. Vodafone Park'taki yardım çalışmalarına katıldı, Kızılay'a kan verdi. Doğum gününü de depremzedeler için kampanyaya çevirdi. Dün üzerinde Türk Milli Takım formasıyla paylaşım yapan tecrübeli yıldız, "Bir yıl yaşadığım için Tanrı'ya şükrediyorum ama bu sefer parti olmayacak, yas tutma ve depremzedelere ulaşma zamanı. Doğum günümde bir meydan okuma yapmak istedim. Bana hediye almak isteyenler parayı IBAN numaralarıma yatırsın" dedi.

MERSİN'E GİDİYOR

Josef, bugün Mersin'e gideceğini ve sığınma evlerini ziyaret edeceğini de şu ifadelerle açıkladı: "Tam anlamıyla her şeylerini kaybeden insanlar var. Onların ihtiyaçlarını görmek ve yardım etmek, ihtiyaç duydukları şeyleri almak için kendim gideceğim" dedi. Kampanyanın başlaması ile birlikte hesabındaki paranın 304 bin liraya ulaştığını da belgeyle görüntüleyen Brezilyalı futbolcu pazartesi günü tam rakamı vereceğini söyledi. Josef toplanacak paranın yanında 300 bin TL de kendisinin katkı yapacağını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖRLER CANLI YAYINDA BULUŞTU

Süper Ligin Teknik Direktörleri acıları sarmak için ortak yaynda buluştu. İlhan Palut ve Ömer Erdoğan'ın ev sahipliğinde birçok teknik direktör üzüntülerini dile getirdiler ve bağış sözü verdiler. Okan Buruk, "Uzun vadede 3-5 yıl daha bölgeye yardım etmeliyiz" derken Emre Belözoğlu, "Alanda çalışan görevli, gönüllü herkesten Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. Nuri Şahin (Antalyasor), Farioli (Alanyaspor), Ersun Yanal, Çağdaş Atan (Kayserispor) da yayına bağlanarak üzüntüleri dile getirip deprem bölgelerine yardım istediler.

FORMALAR SATILIYOR DESTEK ARTIYOR

Spor dünyası forma satışları ile destek olmaya devam ediyor. Milli oyuncu Merih Demiral; Ronaldo, Messi, De Bruyne, Benzema gibi yıldızlar başta olmak üzere çok sayıda ismin forma satışı ile ciddi bir destek sağladı. Galatasaray efsanesi Prekazi, imzalı formasını satışa çıkarırken Liverpool ile Everton derbisinde giyilecek forma da açık artırmaya çıkarılacak.

5 HAKEM VE 1 GÖZLEMCİ HAYATINI KAYBETTİ

TFF, 5 hakem ve 1 gözlemcinin hayatını kaybettiğini aktardı. Şu açıklama yapıldı: "Kahramanmaraş'ta hakem Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te gözlemci Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, Hatay il hakemi Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyüp Saydam'ı kaybettik."