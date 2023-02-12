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Giriş Tarihi: 12.2.2023 18:30 Son Güncelleme: 12.2.2023 18:32

Golünü attı, Türkiye'yi unutmadı! Enes Ünal sevincini depremde hayatını kaybedenlere adadı...

Golünü attı, Türkiye’yi unutmadı! Enes Ünal sevincini depremde hayatını kaybedenlere adadı...

Enes Ünal, La Liga'da Getafe formasıyla Rayo Vallecano'ya attığı golün ardından merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

İspanya LaLiga'nın 21'inci haftasında Getafe, Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda Rayo Vallecano'yu ağırladı. 38'inci dakikada Mauro Arambarri'nin kendi kalesine attığı gol ile deplasman ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Getafe, 77'nci dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ın golüyle karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Getafe puanını 19'a, Rayo Vallecano ise 33'e yükseltti.

TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

Enes Ünal kaydettiği golün ardından Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

Tecrübeli oyuncu, golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazılı tişörtü tribünlere göstererek golünü depremde hayatını kaybeden vatandaşlara adadı.

Öte yandan iki takımın oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye "Türkiye ve Suriye için dayanışma" yazılı tişörtlerle çıktı ve mücadele öncesi birlikte poz verdi.

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Golünü attı, Türkiye'yi unutmadı! Enes Ünal sevincini depremde hayatını kaybedenlere adadı...
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