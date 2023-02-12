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Giriş Tarihi: 12.2.2023 13:32 Son Güncelleme: 12.2.2023 13:36

Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Türkiye'ye destek için satılacak

İHA
Jordy Clasie’den formasını isteyen küçük taraftara: Türkiye’ye destek için satılacak

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan karşılaşmada, AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, takım kaptanı Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie ise formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını belirterek, forma yerine montunu verebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan maçın ardından AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, kaptan Jordy Clasie'den formasını istedi.

Clasie de formaların Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını, forma yerine montunu verebileceğini taraftara aktardı. Jordy Clasie, daha sonra küçük AZ Alkmaarlı taraftara montunu hediye etti.

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Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Türkiye'ye destek için satılacak
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