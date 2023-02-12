Leipzig yenildi, Bayern rahat kazandı

Leipzig Bundesliga'nın 20. haftasında Union Berlin'i Red Bull Arena'da konuk etti. Ev sahibi ekip 24. dakikada Benjamin Henrichs'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Union Berlin ikinci yarıda 61. dakikada Janik Haberer ve 72. dakikada penaltıdan Robin Knoche ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 5. galibiyetini alan Union Berlin puanını 42'ye çıkardı ve lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Leipzig ise 36 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.

BAYERN MÜNİH, BOCHUM'U 3 GOLLE GEÇTİ

Bayern Münih Bundesliga'nın 20. Haftasında Allianz Arena'da Bochum'u konuk etti. Bavyera ekibi 41. dakikada Thomas Müller'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih 64. dakikada Kingsley Coman ve 74. dakikada penaltıdan Serge Gnabry ile bulduğu iki golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 43'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Bochum ise 19 puanla 15. sırada kaldı.

DORTMUND, WERDER BREMEN'İ 2-0 YENDİ

Borussia Dortmund Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 67. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 85. dakikada Julian Brandt ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı ve maç fazlalığıyla 2. sıraya yükseldi. Werder Bremen ise 27 puanla 9. sıraya geriledi.

Bundesliga'da oynana diğer karşılaşmalarda Freiburg sahasında Stuttgart'ı 2-1, Mainz 05 sahasında Augsburg'u 3-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi.