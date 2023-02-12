Son dakika haberi: Uğur Kurt’tan acı haber geldi! Galatasaray ve Başakşehir’de görev almıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

İskenderunspor'un Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Başımız sağ olsun. Türk futbolunun değerli ismi, kaleci antrenörümüz Uğur Kurt'u yaşanılan deprem felaketinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Uğur Kurt hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız hocam. Daima kalbimizdesin"

Kurt'un vefatından ardından daha önce görev aldığı kulüpler Galatasaray ve Başakşehir ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.