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Giriş Tarihi: 12.2.2023 09:10 Son Güncelleme: 12.2.2023 09:14

West Ham - Chelsea derbisinde kazanan yok

AA
West Ham - Chelsea derbisinde kazanan yok

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta West Ham ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Londra Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'nin golünü 16. dakikada Joao Felix, West Ham'ın golünü ise 28. dakikada Emerson kaydetti. Bu beraberliğin ardından Chelsea puanını 31'e, West Ham 20'ye çıkardı. Ara transfer döneminde 323 milyon sterlin harcama yapan Chelsea, ligde çıktığı iki maçta da galip gelemedi.

ARSENAL YİNE PUAN KAYBETTİ
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ligde geçen hafta Everton'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Arsenal, sahasında Brentford'u ağırladı. Mücadele, 66. dakikada Arsenalli Leandro Trossard ve 74. dakikada konuk ekipten Ivan Toney'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Puanını 51'e çıkaran lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor. Ligde yarın Aston Villa ile karşılaşacak Manchester City, 15 Şubat Çarşamba günü Arsenal'a konuk olacak. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, iki maçı da kazanması halinde Arsenal ile puanları eşitleyecek.

FUTBOLCULAR DEPREMZEDELERİ UNUTMADI
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan maçlarda tüm futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sahaya siyah kol bandıyla çıktı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlan şöyle:

West Ham-Chelsea: 1-1
Crystal Palace-Brighton Hove Albion: 1-1
Fulham-Nottingham Forest: 2-0
Arsenal-Brentford: 1-1
Southampton-Wolverhampton: 1-2
Leicester City-Tottenham: 4-1

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West Ham - Chelsea derbisinde kazanan yok
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