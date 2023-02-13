Göztepe depremzedelere İzmir’de kucak açtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan deprem felaketinin ardından 1 hafta boyunca bölgede mağdur olan vatandaşlara yardım malzemeleri gönderen Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, İzmir'e getirilen depremzedelere de kucak açtı. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasında toplanan malzemeleri gece gündüz kamyon ve TIR'larla deprem bölgesine gönderen Göztepe'nin İzmir'deki ailelere de destek verdiği kaydedildi.

Şehrin çeşitli yerlerinde kurulan konteyner kentler ile belirlenen merkezlere yerleştirilen vatandaşlar için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılı kurmayların statta toplanan malzemeleri İzmir'deki depremzedelere de ulaştırdığı ifade edildi. Yetkililerin de Göztepe Kulübü'nden artık İzmir'deki vatandaşlara yardım etmesini istediği ve sarı-kırmızılıların daha çok burada yaşayan depremzedelere destek vereceği açıklandı.