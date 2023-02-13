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Giriş Tarihi: 13.2.2023 08:31

Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata yolun sonunda!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata yolun sonunda!

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sadece 4 kez ilk 11’e giren İspanyol yıldızın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi artık mümkün görünmüyor. Mata sezon sonunda ayrılacak.

Sezon başında sessiz sedasız Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Juan Mata, beklediği süreleri alamadı. Lig ve kupada 4 kez ilk 11'e giren tecrübeli oyuncunun, sözleşmesinde opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45 dakika sahada kalması gerek. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonucu Galatasaray'ın ligde kalan maç sayısı 12'ye indi. Kupayı kazanması halinde 4 maç daha oynayacak sarı-kırmızılı takımda Mata'nın opsiyonu bir anlamda mucizelere bağlı. Mertens'in yedeği olarak transfer edilen İspanyol yıldız, Zaniolo'nun gelişiyle iyice gözden düştü.

ÜLKESİNE GİDECEK

Şu ana kadar 3 gol-1 asistlik katkı yapabilen Mata, hocası Okan Buruk'un ana planlarında yer almıyor. 1.9 milyon Euro ücret ödenen 34 yaşındaki orta saha ile yollar sezon sonunda ayrılacak. Mata'nın ülkesi İspanya'da kariyerine devam etmesi bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata yolun sonunda!
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