Beşiktaş transferde 3 bölgeye odaklandı! Sol bek, sol kanat...

Siyah-beyazlılar devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut transferleriyle kadrosunu güçlendirirken çalışmalar da devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte transferde ihtiyaç olan mevkiler ve gelecek sezonun planlaması üzerine yaptığı çalışmalarda 3 mevki öne çıktı.

Sol stopere Colley'i, sağ beke Onur'u alıp, 8 numarayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş'ta gündem sol bek, sol kanat ve ön libero.



ESQUİVEL'DE RAKİP RACİNG VE RİVER PLATE

Beşiktaş'ta transferler devam ederken, Arjantin basınından El Litoral gazetesi, Lucas Esquivel iddiasında bulundu. CA Union forması giyen 21 yaşındaki sol beki Racing Club ve River Plate'in de istediğinin altı çizilirken oyuncunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.