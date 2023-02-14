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Giriş Tarihi: 14.2.2023 08:59

Beşiktaş transferde 3 bölgeye odaklandı! Sol bek, sol kanat...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş transferde 3 bölgeye odaklandı! Sol bek, sol kanat...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, ilk olarak Vincent Aboubakar, ardından Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'u kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilk olarak sol bek, sol kanat ve ön libero transferine ağırlık verecek.

Siyah-beyazlılar devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut transferleriyle kadrosunu güçlendirirken çalışmalar da devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte transferde ihtiyaç olan mevkiler ve gelecek sezonun planlaması üzerine yaptığı çalışmalarda 3 mevki öne çıktı.

Sol stopere Colley'i, sağ beke Onur'u alıp, 8 numarayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş'ta gündem sol bek, sol kanat ve ön libero.

ESQUİVEL'DE RAKİP RACİNG VE RİVER PLATE
Beşiktaş'ta transferler devam ederken, Arjantin basınından El Litoral gazetesi, Lucas Esquivel iddiasında bulundu. CA Union forması giyen 21 yaşındaki sol beki Racing Club ve River Plate'in de istediğinin altı çizilirken oyuncunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.

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Beşiktaş transferde 3 bölgeye odaklandı! Sol bek, sol kanat...
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