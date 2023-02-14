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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Emre Çolak: Ölüm var!

Emre Çolak: Ölüm var!
Deprem felaketi Türkiye'nin Güney Doğu'sunu yerle bir ederken, yaşananlar insanların psikolojisini de derinden etkiledi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen, uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer olan, son olarak İspanya 3. Lig takımı CF İntercity'de oynayan Emre Çolak futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 31 yaşındaki milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" paylaşımıyla dikkat çekti.

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Emre Çolak: Ölüm var!
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