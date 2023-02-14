Emre Çolak: Ölüm var!

Depremfelaketi Türkiye'nin Güney Doğu'sunu yerle bir ederken, yaşananlar insanların psikolojisini de derinden etkiledi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen,uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydiktensonra İspanyol ekibi Deportivo'ya transferolan, son olarak İspanya 3. Lig takımıCF İntercity'de oynayan Emre Çolak futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 31 yaşındakimilli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugündensonra ailemin mutluluğu içinyaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizlezaman geçirin" paylaşımıyla dikkat çekti.