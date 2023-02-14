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Giriş Tarihi: 14.2.2023 12:13

Göztepe hem çalışıyor hem yardıma koşuyor

Göztepe hem çalışıyor hem yardıma koşuyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar için seferber olurken, bir yandan da futbola dönmeye çalışıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar için seferber olurken, bir yandan da futbola dönmeye çalışıyor. Deprem nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesi sonrası çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde oyuncular idman bitiminde Gürsel Aksel Stadı'ndaki yardım noktasına gidip depremzedeler için malzeme toplayan taraftarlar ve gönüllü sivil halka yardımda bulunuyor.

Büyük bir dayanışmanın yaşandığı Göztepe'de yeni transferlerden Michee Ngalina, Aliou Traore ve Junior Loue de ilk kez geldikleri Türkiye'de deprem felaketine şahit oldu. Üç futbolcu, mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarına ise kayıtsız kalmayıp, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek hem yardım etti hem de destek çağrısında bulundu. Göztepe'de futbol takımının yanı sıra diğer branşlarda görev yapan sporcular da omuz omuza vererek örnek bir görüntü oluşturdu. Maçlara verilen arayı da boş geçmeyen takımın yoğun bir antrenman temposuyla çalıştığı ve ligler başlayana kadar özel maçlar yapacağı bildirildi.

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Göztepe hem çalışıyor hem yardıma koşuyor
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