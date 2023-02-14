Hakan Balta’nın eşi Derya Balta, minik Hilal’e sahip çıktı!

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan Hilal oldu. Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden 10 yaşındaki depremzedeye kucak açtı.

Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak el ele verdi. Deprem bölgesinden gelen mucize haberleri ise yüzleri gülümsetti. Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı.

HEMEN HASTANEYE KOŞTU

Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir toplayan Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi. Ünlü isim, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.

"BACAĞI İÇİN DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam, ama elimden geleni yaptım" diyerek de duygulandırdı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Balta, "Bugün kolunu fark etmiş, çok ağlamış. Beni aramak istemiş. Bizim bir tek kızımızın bacağı için duaya ihtiyacımız var. Dua, dua, dua. Allah'ın mucizesi var biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİLAL BUGÜN GÜLÜYOR"

Balta, "O yumuş elinden öp olur mu" diyen bir takipçisine de şöyle karşılık verdi; "Dün hep o yumuşu öptüm, süt kokuyor. Bugün hepiniz için öperim." Hilal'in elini paylaşan Balta, "Hilal bugün gülüyor. Bu hareket size" sözleriyle de yüzleri gülümsetti.