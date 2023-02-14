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Giriş Tarihi: 14.2.2023 11:02

Sivas Belediyespor ligden çekilmek için TFF'ye dilekçe verdi!

İHA
Sivas Belediyespor ligden çekilmek için TFF’ye dilekçe verdi!

Kahramanmaraş merkezüssü olmak üzere 10 bölgede etkili olan 7,7'lik deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, yaşanan depremler spor camiasını derinden etkiledi ve sarstı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK, Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmişti. TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF’ye başvurdu.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF'ye başvurdu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbol kulüplerinden ligden çekilenler oldu. TFF ise, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti.

Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi de, yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF'ye bildirdiler. Son kararı ise federasyon verecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor çıktığı 22 maçta aldığı 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar ligde 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

HENTBOL TAKIMI İÇİNDE YAZI GÖNDERDİLER
Öte yandan Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubunda lider durumda bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı da bulunduğu ligden çekilmek için federasyona yazı gönderdi.

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Sivas Belediyespor ligden çekilmek için TFF'ye dilekçe verdi!
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