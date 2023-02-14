Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ÖMER'İN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

Josef de Souza, Hatay'da enkaz altından 152 saat sonra çıkan 9 yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Hastanede Ömer'i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer'in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.

Josef de Souza, Ömer'i iyileştikten sonra Vodafone Park'ta maç izlemeye de davet etti.

JOSEF DE SOUZA'DAN EVLAT EDİNME AÇIKLAMASI

Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı açıklamada depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.

Josef de Souza açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim." diye konuştu.