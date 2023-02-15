Abdullah Avcı'dan Basel maçı açıklaması! "Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz"

"DÜNYANIN SONU OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Depremzedelere yapılacak yardımlar nedeniyle tüm takımların Trabzonspor-Basel maçında kenetlenmesini değerlendiren Avcı şöyle konuştu:

"Rekabet tabii ki olacaktır ama bu oyunda kazanan kaybeden de olacak. Futbol, ertesi gün hayatın yenilendiği bir oyundur. Dünyanın sonu değildir. Bunu bu günlerde anlamamız gerekiyor. Bunu saygıyla sevgiyle kabul edeceğiz. Geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu. Bu sene birisi şampiyon olacaktır. Buna saygı göstermemiz gerekecektir. Bütün arzum bu etkileşimin sürmesi. İnsanların her zaman yan yana devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Diğer takım taraftarları için de şunu demeliyim, oyunun iyileştirici, birleştirici gücüne sahip çıkmamız gerekiyor. Kazanıp kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını gördük"

"DEVAMINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Basel'i elemeleri halinde Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde ilk kez 16'lara çıkacak olmasını değerlendirmesi istenen Avcı, "Umarım bu gerçekleşecek. Bu bir rekorsa çok güzel ama bunun devamını sağlamak istiyoruz. Bir senede 3 ayrı ligi oynamak çok büyük tecrübedir. Bunun daha ilerisi için arzu ve heyecan var bende. Karadeniz insanının duygusunu çok iyi bildiğim için o biletlerin tükeneceğini biliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

SIOPIS: HERKES ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ

Deprem nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek söze başlayan Manolis Siopis, "Maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Yarın Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Çünkü herkes adına mücadele edeceğiz. Taraftara özel davetim, bizimle olmaları. Çünkü maçın tüm gelirleri depremzedelere aktarılacak. Taraftarları bilet alıp bizimle olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İNSANIZ, EŞİTİZ"

Siopis, Yunanistan'ın depremde Türkiye'ye yardım etmesiyle ilgisi soruya "Öncelikle hepimiz insanız, aynıyız, eşitiz. Bu gibi durumlarda tabi birbirimize yardımcı olacağız. Farklı iki ülke olabilir ama ben aynı görüyorum, aynı kültüre sahibiz. Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde" yanıtını verdi.