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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:13

Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya çok özel kutlama! Deprem sonrası moral tazelediler...

DHA
Manisa FK’dan depremzede minik Arda’ya çok özel kutlama! Deprem sonrası moral tazelediler...

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın deprem felaketleri sonrası Malatya'dan ailesiyle birlikte Manisa'ya gelen Arda Kösemen'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Manisalı futbolcular tam kadro küçük depremzedeye doğum gününde bir nebze olsun moral aşıladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın deprem felaketleri sonrası Malatya'dan ailesiyle birlikte Manisa'ya gelen Arda Kösemen'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Manisalı futbolcular tam kadro küçük depremzedeye doğum gününde bir nebze olsun moral aşıladı.

Manisa FK'da takım kaptanı Adem Büyük, Arda'ya adının yazılı olduğu tüm takımın imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti. Arda, pastasını futbolcuların alkışlarıyla üfledi. Bu sezon Yeni Malatyaspor'dan Manisa FK'ya transfer olan tecrübeli golcü Adem Büyük, Malatya'dan takım arkadaşı kaleci Ahmet Eyüp Arslan'ı deprem felaketinde kaybetmenin acısını yaşamıştı.

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Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya çok özel kutlama! Deprem sonrası moral tazelediler...
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