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Giriş Tarihi: 15.2.2023 16:34

Osman Çakmak, depremzede Süleyman Özdemir'i hastanede ziyaret etti

Osman Çakmak, depremzede Süleyman Özdemir’i hastanede ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da enkazdan kurtarılan Süleyman Özdemir'i ziyaret etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da enkazdan kurtarılan Süleyman Özdemir'i ziyaret etti.

Çakmak, engelli kardeşini korumak isterken enkaz altında kalması nedeniyle sol bacağı kesilen Süleyman Özdemir ile Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Geçmiş olsun dilediğinde bulunduğu Özdemir'e milli takım forması hediye eden Çakmak, "Süleyman kardeşimde öyle bir yürek var ki engelli kardeşini korumak isterken enkaz altında kalıyor. Bu yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Özdemir de kendisini ziyaret eden Çakmak'a teşekkürlerini iletti.

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Osman Çakmak, depremzede Süleyman Özdemir'i hastanede ziyaret etti
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