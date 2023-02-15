Son dakika haberi: Trabzonspor Lazar Markovic transferini resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."



Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."