Son dakika haberleri: Trabzon’da Basel maçı öncesi dev kenetlenme! Şehir, depremzedeler için birlik oldu...

Trabzonspor'un yarın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 20.45'te yapacağı mücadele için herkes depremzedelere yardım organizasyonuna hazırlanıyor.

STATTA YER KALMADI

Normal biletlerden elde edilecek gelir depremzedelere destek için kullanılacak. Ancak satışa çıkan 39 bin bilet kısa sürede tükendi ve talep patlaması oldu.

HATIRA BİLETE BÜYÜK İLGİ

Diğer kulüp taraftarlarının da çağrısı ile tanesi 100 TL'den hatıra biletler de satışa sunuldu. Futbolseverler bu biletleri PDF olarak indirebilecek.

FUTBOLCULARDAN ÇAĞRI

Trabzonsporlu futbolcular, kendi yardımlarının yanı sıra taraftarlara da çağrıda bulunup kulübün sosyal medya hesabından destek istedi.

10 ŞEHRİ SEMBOLİZE EDECEKLER

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile, maça da siyah formayla çıkacak.

OYUNCAKLA GELECEKLER

Trabzonlu Gençler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağı belirtildi. Yanlarında oyuncakla gelecek olan taraftarlar, stat girişinde bunları görevlilere teslim edecek.

DEPREMZEDELER BEKLENİYOR

Protokol tribününün tamamının Karadeniz ekibine ayrılmasının ardından, bordo- mavili kulüp, depremzedelere çağrıda bulundu. Bu tribünde, karşılaşma için stadyuma gelen depremzedeler ağırlanacak.

'KENDİ TAKIMLARININ FORMASIYLA GELEBİLİRLER'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, depremler sonrasında başlattığı yardım kampanyaları nedeniyle dün Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yarın oynanacak Basel karşılaşması için şu açıklamayı yaptı: "Maça gelecek olan tüm takım taraftarlarımız, renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler."

KARDEŞ DROGHEDA YARDIM ELİNİ UZATTI

Trabzonspor ile 2011 yılından bu yana kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, yardım elini uzattı. Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United, yardım kampanyası başlattı. Kulüp, twitter hesabından "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük" ifadesini kullandı.