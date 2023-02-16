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Giriş Tarihi: 16.2.2023 12:39

Altaylı oyunculardan su desteği

Altaylı oyunculardan su desteği

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen futbolcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 tır su bağışı yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen futbolcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 tır su bağışı yaptı. Siyah-beyazlı takımda yardımı gerçekleştiren oyuncular isimlerinin açıklanmasını istemezken, söz konusu tırın depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından antrenmanlarını takımın başına geçmesi planlanan sportif direktör Tuna Üzümcü yönetiminde sürdüren Altay, ligde deplasmanda oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasının tarihinin netleşmesini bekliyor.

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Altaylı oyunculardan su desteği
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