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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:48

İlhan Mansız depremzedelere destek için harekete geçti! Dünya Kupası formasını satışa çıkardı...

İlhan Mansız depremzedelere destek için harekete geçti! Dünya Kupası formasını satışa çıkardı...

2002 Dünya Kupası çeyrek final maçında attığı altın gol ile A Milli Takımımızı yarı finale taşıyan İlhan Mansız, o gün giydiği formayı depremzedeler için satışa çıkardı. A Milli Takımımız, İlhan'ın golüyle tarihinde ilk kez yarı finale kalmıştı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremzedelerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Eski futbolcu İlhan Mansız, depremzedelere destek olmak için 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği milli formayı açık artırma yöntemiyle satışa koydu.

ALTIN GOLLE YARI FİNAL GELMİŞTİ
A Milli Futbol Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'i 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü İlhan Mansız atmıştı. İlhan'ın kaydettiği altın gol ile A Milli Takımımız tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

AÇILIŞ FİYATI 1 MİLYONTL
1 milyon TL taban fiyatı belirleyen İlhan Mansız, satıştan elde edilecek geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım kuruluşuna bağışlayacak.

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İlhan Mansız depremzedelere destek için harekete geçti! Dünya Kupası formasını satışa çıkardı...
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