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Giriş Tarihi: 16.2.2023 08:55

Stefan Kuntz'tan Trabzonspor-Basel maçı sözleri! "Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam"

SPOR SERVİSİ
Stefan Kuntz’tan Trabzonspor-Basel maçı sözleri! Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası, tüm spor camiası adeta tek yürek oldu. Birçok kulüp, futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanları bu acı olaya sessiz kalamazken, çok sayıda yardım yapıldı. Bu yardımlardan birini de A Milli Futbol Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, geçtiğimiz hafta ülkesinde bir markette depremzedeler için kasiyerlik yapmıştı. Stefan Kuntz, Trabzonspor'un bugün oynayacağı Basel maçı öncesi önemli açıklamalalarda bulunarak, "Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam. Benim de destek için Trabzonspor maçı için tribünde olmam gerek" ifadelerini kullanarak Almanya'dan Trabzon'a geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün ülkesi Almanya'dan dönecek ve ayağının tozuyla Trabzon'a gidecek.

Depremzedelere destek olmak için geçtiğimiz hafta sonunda ülkesinde bir markette kasiyerlik yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam. Benim de destek için Trabzonspor maçı için tribünde olmam gerek" dediği öğrenildi.

Müzik yayını ve tezahüratın olmayacağı maçta tribünler hep bir ağızdan 10 şehrimizin plaka numaralarının dakikalarında yukarıdaki listede yer aldığı şekilde şehrin adıyla birlikte 'Burda' diye haykıracak.

Depremin yaşandığı saate vurgu olarak da 4. dakika 17. saniyede 'Türkiye üşüme Trabzon seninle" diye bağırılacak.

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Stefan Kuntz'tan Trabzonspor-Basel maçı sözleri! "Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam"
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