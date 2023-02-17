Buluspor İsmail Çipe’yi kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Bolu temsilcisi, kaleci transferi için düğmeye bastı.
BOLUSPOR, İSMAİL ÇİPE İLE ANLAŞTI
Boluspor, Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan İsmail Çipe ile anlaşma sağladı. Kulüp, 28 yaşındaki file bekçisi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
ALANYA'NIN DA LİSTESİNDEYDİ
İsmail Çipe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de beklenen performansın altında kalan Alanyaspor'un da transfer listesinde yer alıyordu. Alanyaspor, kadrosunda Runarsson ile forma savaşına girebilecek bir kaleciye yer vermeyi planlıyor.
İSMAİL ÇİPE'NİN KARİYERİ
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Çipe, sarı-kırmızılı kulüpte 17 maçta görev aldı ve kalesinde 27 gol gördü.
İsmail Çipe'nin kariyerinde Buğdaşspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Galatasaray takımları yer alıyor.